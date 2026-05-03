Skulptorja turke shndërron metalet e përdorura në vepra arti
Në Eskisehir, Turqi, skulptorja 29-vjeçare Busra Kara krijon vepra arti estetikisht të këndshme dhe funksionale duke ricikluar metale në punishten e saj.
Kara, me origjinë nga Samsuni, zhvilloi një interes për skulpturën përmes trajnimit të dhënë nga një mësues gjatë viteve të shkollës së mesme.
Duke vendosur të zhvillohej në këtë fushë, ajo u pranua në Departamentin e Skulpturës të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin Anadolu në vitin 2016.
Ajo përfundoi studimet e saj universitare në vitin 2020 dhe hyri në një karrierë profesionale në art.
Duke punuar në punishten e saj në Eskisehir, Kara formëson dhe bashkon pllaka metalike, duke trajtuar materialet e mbetura me një filozofi "riciklimi" dhe duke transformuar sipërfaqen e fortë të metalit në forma miqësore me mjedisin, estetike dhe funksionale.
Duke deklaruar se zgjodhi metalin për punën e saj në skulpturë për shkak të qëndrueshmërisë së tij, Kara shpjegoi se në përgjithësi preferon zonat industriale për të marrë materialet që përdor në punën e saj.
Kara deklaroi se puna me metal ka shumë përparësi dhe se përveç skulpturës, ajo ka fituar edhe metoda tjera artistike.
Ajo theksoi se ajo kalon një pjesë të madhe të ditës së saj në studio, duke vënë në dukje se puna është si terapi për të. /AA/