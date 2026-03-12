Moment emocionues në Bernabeu: Talenti i Real Madridit përqafon babanë në tribunë pas debutimit në Ligën e Kampionëve
Një skenë prekëse pas ndeshjes së Real Madridit ndaj Manchester Cityt në kuadër të fazës së 1/8-tës të luajtur në Santiago Bernabeu është bërë virale në rrjetet sociale.
Një moment tejet emocionues është kapur nga kamerat pas fitores së madhe 3-0 të Real Madridit ndaj Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve, duke prekur zemrat e tifozëve në gjithë botën.
Talenti i ri i Real Madridit, Manuel Angel, përjetoi një nga momentet më të mëdha të jetës së tij sportive: debutimin në Ligë e Kampionëve në stadiumin legjendar Santiago Bernabeu. Por, ajo që e bëri këtë natë edhe më të veçantë ishte ajo që ndodhi menjëherë pas ndeshjes.
Pas përfundimit të takimit, lojtari i ri iu drejtua tribunave ku e priste babai i tij. Të dy u përqafuan mes emocionesh të mëdha, në një skenë që u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe u cilësua nga shumë tifozë si një nga momentet më të bukura të natës.
Debutimi në një ndeshje kaq të madhe është ëndrra e çdo futbollisti të ri, e aq më tepër kur ndodh me fanellën e Real Madridit dhe përballë një kundërshtari të fortë si City.
Për Miguel Angel, kjo mbrëmje nuk ishte vetëm një hap i madh në karrierë, por edhe një moment familjar që do ta kujtojë gjithë jetën.
Videoja e këtij momenti është bërë virale në rrjetet sociale, duke marrë mijëra reagime nga tifozët që e kanë cilësuar skenën si “thelb i futbollit” - një kombinim i ëndrrës, sakrificës dhe krenarisë familjare. /Telegrafi/