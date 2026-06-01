Molliqaj: U vërtetua se vendit i mungon opozita
Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj, ka deklaruar se zhvillimet e fundit politike po e vërtetojnë qëndrimin e partisë së tij se Kosovës po i mungon një opozitë e mirëfilltë.
Molliqaj tha se deklaratat e liderëve të partive kryesore opozitare për bashkëpunim pas zgjedhjeve tregojnë se dallimet mes tyre dhe pushtetit nuk janë aq të mëdha sa janë paraqitur para qytetarëve.
“Fillimisht u duk si strategji, më pas si plan. Ditët që kaluan e vërtetuan me pikë e me presje përshkrimin tonë se vendit i mungon opozita. Arian Tahiri, Bedri Hamza, Lumir Abdixhiku, Vjosa e re – krejt çka po thonë është se pas zgjedhjeve duhet të ulen bashkë dhe se para zgjedhjes së presidentit duhet të merren vesh për kryeministrin dhe Kuvendin”, ka deklaruar ai.
Sipas Molliqajt, partitë opozitare po synojnë rritjen e pushtetit të tyre përmes një marrëveshjeje me kryeministrin aktual, Albin Kurti.
“Praktikisht na kanë çuar në zgjedhje me shpresën që të rriten pak dhe të marrin më shumë pushtet me Kurtin. Akuza që na është bërë neve se po luftojmë opozitën, po del se nuk ka opozitë. Asnjëri prej tyre nuk po thotë se e mohon Albin Kurtin për kryeministër”, tha ai.
Molliqaj shtoi se nëse partitë e tjera konsiderojnë se vendi nuk ndodhet në një situatë normale politike, atëherë duhet ta sqarojnë para qytetarëve qëndrimin e tyre ndaj qeverisjes së deritanishme.