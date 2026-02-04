Modelja që deklaroi se u përdhunua nga burra të fuqishëm, u vendos në një spital psikiatrik dhe u zhduk nga sytë e publikut: A është ajo një nga viktimat e Epstein?
Në fund të viteve 1980 dhe 1990, modelja holandeze Karen Mulder pushtoi pasarelat dhe bashkëpunoi me emra të respektuar nga kjo industri. Megjithatë, kur tha në vitin 2001 se njerëz të fuqishëm e kishin përdhunuar, përfshirë Princin Albert II të Monakos, ajo u zhduk nga sytë e publikut.
Mulder ka bashkëpunuar me shumë marka luksoze, duke përfshirë 'Valentino', 'Versace', 'Yves Saint Laurent', 'Giorgio Armani', 'Chanel', etj. Ajo nënshkroi një kontratë me Victoria's Secret në vitin 1992.
Ajo ndau pasarelën me Naomi Campbell, Linda Evangelista, Helena Christensen, Amber Valletta, Stella Tennant dhe të tjera. Kur u shfaq në shfaqjen franceze "Tout le monde en parle" ("Të gjithë po flasin për këtë") në vitin 2001, të drejtuar nga Thierry Ardisson, ajo tha se ishte përdhunuar nga burra të shumtë, përfshirë oficerë policie, politikanë, anëtarë të ish-agjencisë së saj Elite Model Management dhe Albert II, Princ i Monakos.
Karen Mulder (Foto: Dan Lecca)
Intervista nuk u transmetua dhe regjistrimi i intervistës u fshi. Pas kësaj, prindërit e saj e akuzuan atë për përdorim droge. Disa ditë më vonë, Karen Mulder tha të njëjtën gjë në një intervistë tjetër që u zhvillua në apartamentin e saj në Paris.
Disa orë më vonë, motra e saj Saskia e çoi në klinikën psikiatrike Villa Montsouris, ku qëndroi për pesë muaj. Qëndrimi i saj thuhet se u pagua nga ish-drejtori ekzekutiv i Elite Model Management, Gérald Marie, i cili më parë ishte kapur në kamera të fshehtë nga BBC duke i ofruar 15-vjeçares para për seks.
Ajo vuante nga depresioni kronik për vite me radhë dhe në dhjetor të vitit 2002 ra në koma pasi u përpoq të bënte vetëvrasje duke marrë një dozë të tepërt ilaçesh gjumi. Fqinjët e saj thirrën një ambulancë dhe thuhet se mbërriti ish-i fejuari i saj Jean-Yves Le Fur. Ajo u dërgua në spital dhe u zgjua nga koma të nesërmen.
Në korrik të vitit 2009, u raportua se ajo u arrestua në Paris për kërcënimin se do të sulmonte një kirurg plastik. Ajo nuk është parë në publik për një kohë të gjatë.
Duke pasur parasysh dokumentet e shumta të publikuara rreth pedofilit të dënuar Jeffrey Epstein, shumë njerëz po spekulojnë nëse Karen Mulder kishte lënë të kuptohej në vitin 2001 se ajo ishte ndër viktimat e tij. /Telegrafi/