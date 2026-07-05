Modelja 25-vjeçare gjendet e pajetë pas tërmetit në Venezuelë
Modelja 25-vjeçare Oriana Usatariz është gjetur e pajetë nën rrënoja pas tërmeteve shkatërruese në Venezuelë.
Trupi i saj u zbulua gjatë kërkimeve në ndërtesën “Moises” në distriktin San Bernardino të Karakasit, ku ajo ishte personi i fundit i zhdukur pas shembjes së ndërtesës.
Sipas raportimeve, u gjet duke mbajtur në krah kafshën e saj shtëpiake në momentet e fundit tragjike.
Oriana
Nëna e saj kishte folur për herë të fundit me të kur ajo kishte dalë për shëtitje me qenin.
Vetëm pak ditë më parë, Oriana kishte diplomuar në fizioterapi dhe kishte ndarë foto nga ceremonia e diplomimit në rrjetet sociale.
Tërmeti në Venezuelë, me magnitudë të lartë dhe pasgoditje të fuqishme, ka shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të mëdha në infrastrukturë.
Qindra ndërtesa janë shembur, ndërsa mijëra persona ende konsiderohen të zhdukur.
Foto: JamPress
Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet mes rrënojave, ku janë raportuar edhe raste mbijetese, përfshirë një fëmijë trevjeçar dhe një roje sigurie që u shpëtua pas disa ditësh nën rrënoja.
Situata mbetet e rëndë, teksa operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë me intensitet të lartë. /Telegrafi/
Foto: JamPress