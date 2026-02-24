Modeli 355 nga Evoluto ka një çmim prej 650 mijë euro, tani është gati dhe mund ta merrni ne motor V8 3.7 litra që prodhon 474 kuaj-fuqi
A e mbani mend atë Ferrari F355 mjaft të këndshëm dhe të riimagjinuar nga viti 2024?
Tani është gati, kompania britanike Evoluto konfirmon se ka testuar të gjitha specifikimet që na premtoi disa vjet më parë, transmeton Telegrafi.
Kryesorja ndër të cilat është një version i riprojektuar i motorit V8 3.5 litra me aspirim natyral të Ferrarit, i cili tani prodhon 414 kuaj fuqi.
Këto përfitime vijnë nga pjesët e brendshme të reja me më pak inerci, së bashku me boshtet e personalizuara, kokat e portave dhe një sistem të ri shkarkimi prej çeliku inox me një dizajn të ndryshëm.
Duke qenë me aspirim natyral, do të jeni në gjendje të shijoni secilën prej atyre 414 kuaj fuqive deri në vijën e kuqe prej 8,500 rpm.
Nëse doni të shijoni më shumë, ka më shumë. Edhe pse jo tamam si përbindëshi 3.9 litra me 500 kuaj fuqi, siç i tha Evoluto TopGear.com në vitin 2024, ekziston mundësia e 474 kuaj fuqi të ofruara nëpërmjet një motori V8 të zbrazët që tani zëvendëson 3.7 litra.
Edhe ky motor arrin në 9,000 rpm, dhe merr boshte me ngritje të lartë 'ekstreme', furnizim më të fuqishëm me karburant dhe pjesë të brendshme më të forta për "operim të qëndrueshëm me shpejtësi të lartë". E gjithë kjo kontrollohet nga një ECU e re.
Ka më shumë. Vetura është 77 mm më e gjerë përpara dhe 66 mm më e gjerë prapa, duke akomoduar krahë të rinj të sipërm dhe të poshtëm, mbështetëse vertikale dhe lidhje të reja të shufrës anti-rrotulluese.
Kompania tani ka konfirmuar partnerin e saj të pezullimit, jo vetëm për këtë 355, por për çdo gjë tjetër që ajo dhe firma partnere Boreham Motorworks do të përdorin. (Kjo e fundit është përgjegjëse për (ri)ndërtimin e Mk1 Escort dhe RS200). Pra, 355 tani vjen me amortizatorë R53 të rregullueshëm në tre drejtime.
Ka një raport drejtimi më të shpejtë, drejtim hidraulik të përmirësuar (por ende hidraulik) dhe ton (jo fjalë për fjalë) fibra karboni të përdorura për kabinën e ridizajnuar. Një kabinë pa ekrane digjitale dhe e mbushur edhe me një sistem HVAC më të mirë.
Duke folur për tonet, Evoluto po pretendon një peshë të thatë prej 1,250 kg - rreth 100 kg më të lehtë se sa Maranello menaxhonte në vitet nëntëdhjetë.
Gjatë vitit të kaluar, thuhet se ka bërë mbi 5,000 milje testime në pistë, megjithëse Evoluto fillimisht i tha TG se makina është projektuar për një paragjykim rrugor.
E para nga vetëm 55 makinat e klientëve do të fillojë të montohet nga muaji i ardhshëm dhe do të dorëzohet drejt fundit të vitit. Çdo makinë fillon nga 650,000. /Telegrafi/