Miratohen propozimet e OBRM-PDUKM-së për ndryshimet në ligjet për punët e brendshme dhe policinë në Shkup
Komisioni Parlamentar për Mbrojtje dhe Siguri sot dha dritën jeshile për ndryshimet në ligjet për punët e brendshme dhe policinë, të cilat u ndryshuan gjashtë muaj më parë. Me ndryshimet e reja, Sektori aktual për Punë të Brendshme – Shkup po “promovohet” në Departamentin e Punëve të Brendshme – Shkup.
Me këtë, kryeqyteti po merr një status më të lartë organizativ dhe një pozicion më të fortë në strukturën e policisë.
Sipas propozuesve, ndryshimet ligjore nuk janë kozmetikë, por një mjet për efikasitet më të madh në terren.
Ndryshimet u propozuan nga deputetët e OBRM-PDUKM-së, ndërsa u kritikuan nga opozita duke e vlerësuar si një mundësi për të rritur ndikimin politik mbi policinë.
Amendamentet gjithashtu prezantojnë një pozicion të ri drejtues – Shef i Departamentit të Punëve të Brendshme – Shkup, ndërsa parashihen edhe paga më të larta për shefat dhe oficerët e policisë së Shkupit krahasuar me oficerët e policisë nga qytete të tjera.
Të dy ligjet u ndryshuan plotësisht në korrik të vitit të kaluar, por gjatë zbatimit të tyre u përcaktua që policia e Shkupit duhet të ketë një status më të lartë sepse më shumë se 60 përqind e krimeve në Maqedoni ndodhin në kryeqytet.