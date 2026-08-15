Mira Murati shijon ditët e verës, publikon fotografi nga pushimet
Mira Murati ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram disa fotografi nga pushimet, duke sjellë momente të relaksuara pranë detit.
Në imazhet e publikuara, ajo shfaqet në bordin e një varke, me një peizazh shkëmbor dhe ujërat e kaltra në sfond.
Murati ka zgjedhur një kombinim veror në të bardhë, të cilin e ka kompletuar me syze dielli dhe aksesorë të thjeshtë.
Mira Murati/Instagram
Flokët e lëshuar dhe pamja e çlirët i japin fotografive një atmosferë natyrale, ndërsa buzëqeshja e saj dhe drita e ngrohtë e diellit e bëjnë paraqitjen edhe më verore.
Me këto fotografi, Murati ka sjellë në Instagram një tjetër pasqyrim të ditëve të saj të pushimit, duke kombinuar stilin minimalist me bukurinë e peizazhit bregdetar. /Telegrafi/
Mira Murati/Instagram
Mira Murati/Instagram
Mira Murati/Instagram
Mira Murati/Instagram
Mira Murati/Instagram
Mira Murati/Instagram
Mira Murati/Instagram