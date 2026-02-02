"Miqësia ka humbur", Labinot Rexha i shpall 'luftë' Ludo Lee
Marrëdhënia mes Labinot Rexhës dhe Ludo Lee duket se ka marrë fund.
Këngëtari nga Rahoveci ka deklaruar hapur se miqësia mes tyre ka mbaruar.
“Miqësia ka humbur. Duhet të luajmë individualisht. Unë s’kam luftë me treshi përsheshi sepse lufta duhet të bëhet mes meje, Albës, Benitës dhe Ludos”, tha Labi.
I njëjti theksoi se që nga fillimi ka bërë lojë me të dhe se nuk ka pasur asgjë të vërtetë.
"Nuk dua të lidhem me asnjërin emocionalisht", tha në një moment banori gjatë Prime.
I njëjti thotë se ka ardhur vetëm dhe se nuk do të bëjë aleancë me asnjë.
Mbetet për t'u parë se si do të vijojë kjo miqësi në vazhdim mes tyre. /Telegrafi/
