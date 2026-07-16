Miqësi e pazakontë - macja ngushëlloi qenin e frikësuar gjatë stuhisë
Një miqësi e rrallë mes një maceje dhe një qeni ka emocionuar shumë njerëz, pasi macja u bë mbështetje për qenin e frikësuar gjatë një stuhie.
Gjatë kohës kur bubullimat dhe vetëtimat godisnin jashtë, qeni u tremb shumë nga zhurmat e forta dhe filloi të dridhej. Në vend që të largohej, macja iu afrua dhe qëndroi pranë tij, duke e qetësuar me praninë e saj.
Skena e pazakontë u regjistrua nga pronari i kafshëve, i cili tregoi se nuk ishte hera e parë që macja sillej në këtë mënyrë. Sa herë që kishte stuhi, ajo afrohej pranë qenit për ta ndihmuar të përballonte frikën nga zhurmat e forta.
Edhe pse shpesh paraqiten si “armiq” në kulturën popullore, shumë raste tregojnë se qentë dhe macet mund të krijojnë lidhje të forta miqësie dhe kujdesi reciprok.
Videoja e këtij momenti të ndjerë ka marrë reagime të shumta, me shumë përdorues që kanë vlerësuar sjelljen e maces dhe lidhjen e veçantë mes dy kafshëve. /Telegrafi/
@sykeadelic She loves dogs but hates cats??? Strange lil kitty
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