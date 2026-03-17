Ministria e Mbrojtjes: Infrastruktura në disa nga kazermat e ushtrisë nuk është në nivelin më të lartë
Ministria e Mbrojtjes në RMV është plotësisht transparente me publikun për situatën e plotë në Ushtri dhe ne gjithmonë informojmë për këtë me fakte të aktiviteteve në të cilat ftohen të gjitha mediat pa përjashtim. Kjo nuk është një fushatë PR, por për informimin e publikut dhe qytetarëve, paratë e të cilëve investohen në mbrojtje, thonë nga Ministria pasi kryetari i Sindikatës së Pavarur të Ushtarëve Profesionalë, Aleksandar Naskovski, akuzoi se ndërsa po promovohen objektet e rinovuara në kazermën "Jane Sandanski" në Shtip, ushtarët profesionistë qëndrojnë në rrënoja dhe "asnjë gisht nuk është lëvizur" për 35 vjet.
"Infrastruktura në disa nga kazermat e ushtrisë nuk është në nivelin më të lartë dhe ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për këtë. Një fakt i padiskutueshëm është se ka objekte të ushtrisë në të cilat nuk është bërë asnjë investim jo vetëm për 35, por për më shumë se 50 vjet. Realiteti është se Ministria e Mbrojtjes, e udhëhequr nga Ministri Vllado Misajllovski, po investon shuma rekord parash në rindërtimin e objekteve që janë lënë në rrëmujën e kohës për gjysmë shekulli", thuhet në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes.
Nga atje thonë se, në përputhje me prioritetet që dalin nga Ushtria, po punohet vazhdimisht për përmirësimin e objekteve dhe për kryerjen e aktiviteteve ndërtimore edhe në kazerma të tjera.
Nga atje shtojnë se për këtë vit 2026 dhe 2027, shtojnë ata, janë planifikuar rreth 12 milionë euro për projekte ndërtimi në të gjitha kazermat.
Aleksandar Naskovski në një postim në rrjetet sociale shkruan se ministri Vllado Misajllovski po zhvillon një fushatë PR me fotografi të një ndërtese të rinovuar.