Sot po shënohet 18-vjetori i Pavarësisë së Kosovës, ku janë organizuar evente për këtë datë të madhe.

Ministria e Jashtme e Izraelit ka uruar vendin tonë përmes një postimi në X, transmeton Telegrafi.

“E dashur Kosovë, urime Dita e Pavarësisë”, thuhet në postimin e ministrisë së Jashtme izraelite.

Në anën tjetër, urime të ngjashme kanë ardhur nga vende të ndryshme mike të Kosovës. /Telegrafi/

