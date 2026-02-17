Ministria e Jashtme e Izraelit: E dashur Kosovë, urime Dita e Pavarësisë
Sot po shënohet 18-vjetori i Pavarësisë së Kosovës, ku janë organizuar evente për këtë datë të madhe.
Ministria e Jashtme e Izraelit ka uruar vendin tonë përmes një postimi në X, transmeton Telegrafi.
“E dashur Kosovë, urime Dita e Pavarësisë”, thuhet në postimin e ministrisë së Jashtme izraelite.
Në anën tjetër, urime të ngjashme kanë ardhur nga vende të ndryshme mike të Kosovës. /Telegrafi/
Dear Kosovo 🇽🇰
Happy Independence Day!
Sincerely yours,
Israel 🇮🇱@VjosaOsmaniPRKS @mfakosova @albinkurti @KonjufcaGlauk pic.twitter.com/OeJXxDzhJk
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 17, 2026
