Ministria e Drejtësisë e refuzoi kërkesën e studentëve shqiptarë, provimi i jurisprudencës do të mbahet vetëm në gjuhën maqedonase
Ministria e Drejtësisë ka refuzuar kërkesën e 385 studentëve shqiptarë të cilët kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe.
Nga Ministria e Drejtësisë vlerësojnë se një gjë e tillë është në kundërshtim me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.
Në një përgjigje të gjatë në të cilën gjen shumë nene dhe ligje të cituara nga ministria thonë se gjuha shqipe dhe alfabeti i saj janë zyrtar, por deklarojnë se Ligji për Provimin e Jurisprudencës nuk përmban dispozita për dhënien e provimit të jurisprudencës në një gjuhë tjetër përveç gjuhës maqedonase.
“Zbatimi i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve nuk mund të shqyrtohet në mënyrë të izoluar, por në korelacion me rregulloret e tjera relevante, edhe atë: Me Ligjin për avokatinë, Ligjin për gjykatat, Ligjin për prokurorinë publike, Ligjin për përmbarim dhe Ligjin për noterinë, si tërësi. Përkatësisht, provimi i jurisprudencës është parakusht themelor për të hyrë në profesione të ndryshme në sistemin e gjyqësorit, e me këtë rast nga natyra dhe qëllimi i këtyre profesioneve buron edhe nevoja e njohjes aktive të gjuhës maqedonase si gjuhë zyrtare në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, deklaruan nga ministria për televizionin Shenja.
Nga ky dikaster thonë se për t’u bërë gjykatës, prokurorë, avokat e për të ushtruar profesione të tjera që lidhen me juridikun, duhet me patjetër të njohësh në mënyrë aktive gjuhën maqedonase.
“Një nga kushtet për zgjedhjen e gjyqtarit është që personi të zotërojë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase. Në përputhje me nenin 61 të Ligjit për prokurorinë publike për prokurorë publik mund të emërohet gjegjësisht të zgjidhet një person, i cili e zotëron në mënyrë aktive gjuhën maqedonase”, deklaruan nga ministria.
Për çështjen e provimit shqip të jurisprodencës ka reaguar sot edhe ambasadori shqiptar në RMV, Denion Mejdani duke deklaruar se kërkesa e studentëve për qasje të barabartë në arsim dhe në proceset profesionale është pjesë e një debati më të gjerë për zbatimin praktik të të drejtave të garantuara me ligj dhe funksionimin efektiv të institucioneve.
Kujtojmë se kjo përgjigje e Ministrisë së Drejtësisë vjen një javë pasi studentët shqiptarë kërkuan që provimi i jurisprodencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Këtë kërkesë ata e mbështetën në një peticion të nënshkruar nga 385 studentë nga universitete të ndryshme të fakulteteve juridike. /shenja