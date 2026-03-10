Ministri Maqedonci takon shefen e operacioneve të NATO-s: Objektivi ynë është anëtarësimi në Aleancën Veri-Atlantike
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka bërë të ditur se ka pritur në takim Blanca Hereza, ushtruese e detyrës e shefes së operacioneve aktuale, ndërkaq kanë folur për zhvillimet aktuale Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, si dhe planet për të ardhmen.
Maqedonci në një postim në Facebook shkruan se objektivi i Kosovës është anëtarësimi në NATO.
“Ishte kënaqësi dhe nder i veçantë të pres në takim znj. Blanca Hereza U.D- Shefen e operacioneve aktuale, Divizioni për Operacione i Shtabit të Përgjithshëm të NATO-s.
Me këtë rast, znj. Hereza e njoftova me zhvillimet aktuale në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, si dhe planet për të ardhmen.
Nënvizova që vazhdojmë me përkushtim të koordinohemi e të bashkëpunojmë ngushtë me KFOR dhe Ekipin Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s (NALT), ndërsa ritheksova se objektivi ynë është anëtarësimi në NATO, në mënyrë që vendi ynë dhe FSK të vazhdoj edhe më fuqishëm të jap kontribut në ruajtjen e stabilitetit dhe paqes, e për këtë po angazhohemi çdo ditë”, shkruan ministri Maqedonci.
Ndryshe, Hereza është takuar të hënën edhe me komandantin e KFOR-it, Ozkan Ulutash.
Ky takim në fokus kishte sigurinë në rajon, gjersa sipas njoftimit të KFOR-it, komandanti i KFOR-it, riafirmoi angazhimin e tij për të ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. /Telegrafi/