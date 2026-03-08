Ministri i Jashtëm qipriot konfirmon se droni që goditi bazën britanike u nis nga Libani
Constantinos Kombos, ministri i Jashtëm i Qipros, i ka thënë një media britanike se droni i prodhuar në Iran që goditi bazën e Mbretërisë së Bashkuar në Akrotiri një javë më parë, ishte nisur nga Libani.
"Tani për tani është fakt që duhet të shikojmë drejt frontit libanez", tha ministri për The Guardian, i cili tha se komentet konfirmuan origjinën e dronëve për herë të parë.
"Nuk mund të përjashtojmë asgjë nga drejtimi më i gjerë i verilindjes. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm, duhet të sigurohemi që sistemet në vend mbulojnë të gjitha mundësitë e kërcënimit", shtoi ai.
Britania ka sovranitet mbi dy baza ushtarake në ish-koloninë e saj - Akrotiri dhe Dhekelia, si pjesë e një traktati që vendosi pavarësinë e Qipros në vitin 1960.
Kombos u citua të thoshte në raport se Qiproja ka "komunikuar vazhdimisht" se bazat britanike mund të jenë në shënjestër "nëse gjërat lëvizin në një drejtim specifik rajonal".
“Ky është një shqetësim që e kemi ndarë vazhdimisht, por rezultati i këtyre bisedave është i qartë në lidhje me atë që ndodhi të dielën në mbrëmje”, tha ai për The Guardian.
Ishte e qartë, tha ai, “jo gjithçka që mund të bëhej u bë në nivelin e pritjeve që kemi, që njerëzit që jetojnë dhe punojnë në baza, qipriotët, gjithashtu i kanë, dhe jam i sigurt që edhe qeveria britanike e ka bërë por, tani për tani, dua të përqendrohem në mënyrën se si përmirësohet bashkëpunimi”. /Telegrafi/