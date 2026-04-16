Ministri hungarez nuk do të marrë pjesë në takimin e BE-së pasi u zhduk nga sytë e publikut, ku është Szijjártó?
Ministri i Jashtëm në largim i Hungarisë, Péter Szijjártó, do të mungojë në takimin e punëve të jashtme të javës së ardhshme në Luksemburg pas humbjes së qeverisë së Viktor Orbán, thanë diplomatët e BE-së për Euronews.
Dje, diplomatët konfirmuan se kryeministri në largim Viktor Orbán do të mungojë në Samitin informal Evropian të javës së ardhshme në Qipro.
Szijjártó ishte në qendër të polemikave gjatë fushatës për shkak të lidhjeve të tij të ngushta me Ministrin e Jashtëm rus Sergey Lavrov, transmeton Telegrafi.
Telefonatat e rrjedhura sugjeruan se ai ishte ofruar të ndihmonte në heqjen e biznesmenëve rusë nga lista e sanksioneve të BE-së dhe kishte kontaktuar homologët rusë gjatë një samiti kyç evropian në vitin 2023, kur bisedimet e pranimit të Ukrainës ishin në diskutim.
Pas zgjedhjeve të së dielës që rezultuan në një fitore të thellë me Tiszën, Szijjártó është zhdukur kryesisht nga sytë e publikut, përfshirë mediat sociale ku ai dikur ishte shumë aktiv.
Të hënën, kryeministri i zgjedhur i Hungarisë, Péter Magyar, akuzoi Szijjártó për copëtimin e dokumenteve të ndjeshme që lidhen me sanksionet ndaj Rusisë në ministrinë e jashtme.
Magyar dhe këshilltarja e tij për çështjet e jashtme, Anita Orbán, i kërkuan stafit të ministrisë të ruante të gjitha dosjet përkatëse. Ministria i hodhi poshtë pretendimet të mërkurën, duke thënë se vetëm kopjet në letër të dosjeve elektronike ishin shkatërruar dhe asnjë e dhënë nuk ishte humbur.
Lidhjet e ngushta të Péter Szijjártó me Moskën u bënë një çështje e madhe e fushatës, pasi dolën në dritë transkripte të rrjedhura dhe thirrje telefonike të regjistruara.
Në mars, The Washington Post raportoi se Szijjártó kishte telefonuar zyrtarë rusë gjatë pushimeve në takimet e BE-së në Bruksel.
Ai kundërshtoi kohën, duke thënë se thirrjet u zhvilluan para dhe pas takimeve, dhe mohoi të kishte shkelur ndonjë rregull duke e quajtur atë angazhim diplomatik. Rusia është vendi më i sanksionuar sipas rregullave të BE-së.
Më vonë atë muaj, një grup gazetarësh investigativë publikuan një regjistrim të një telefonate midis Szijjártó dhe homologut të tij rus, Sergey Lavrov, në të cilën ministri hungarez ofroi të ndihmonte në sigurimin e heqjes së motrës së një biznesmeni rus nga listat e sanksioneve të BE-së - me kërkesë të Lavrov.
Në prill, përpara zgjedhjeve të përgjithshme, një rrjedhje tjetër informacioni pretendonte se Szijjártó e kishte informuar Lavrovin gjatë një pushimi në një samit kyç të BE-së në Bruksel në dhjetor 2023, në të cilin udhëheqësit po diskutonin nisjen e bisedimeve të pranimit të Ukrainës. Sipas regjistrimit, Lavrov propozoi që Szijjártó ta shfrytëzonte rastin për të ushtruar presion mbi BE-në.
Szijjártó i hodhi poshtë rrjedhjet e informacionit si punë të shërbimeve të inteligjencës së huaja, duke i akuzuar ato se kishin synuar qeverinë e kryeministrit të atëhershëm Viktor Orbán përpara votimit. /Telegrafi/