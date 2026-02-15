Milot Rashica vendimtar në kohën shtesë në fitoren e Besiktasit
Milot Rashica ishte protagonist në fitoren e Beşiktaş JK të dielën mbrëma, duke dhënë asistimin vendimtar që siguroi tri pikët e plota në udhëtim te Başakşehir FK.
Ndeshja e xhiros së 22-të përfundoi 3-2 për Besiktasin, me Rashicën që hyri në lojë në minutën e 34-të dhe i dhuroi asistim të përkryer golit vendimtar në minutën e 96-të të kohës shtesë, në golin e shënuar nga Mustafa Hekimoglu.
Bravo Çocuk.
Mustafa Erhan Hekimoğlu. #İBFKvBJK pic.twitter.com/x1AQ6G4NWP
— MK190302 (@Mkarakulaa1903) February 15, 2026
Ky ishte asistimi i tretë i Rashicës në këtë edicion të Superliga e Turqisë, ndërsa ka shënuar edhe një gol.
Sipas vlerësimeve të SofaScore, Rashica u rendit ndër lojtarët më të mirë në fushë, duke marrë notën 7.4.
Gjithashtu, Kristjan Asllani luajti për Besiktasin deri në minutën e 74-të. Me këtë fitore, Besiktasi ngjitet në vendin e pestë të tabelës me 40 pikë. /Telegrafi/