Milot Avdyli magjik: Dhuron asistim me të jashtmen në stilin e Quaresmas
Sulmuesi Milot Avdyli ka dhuruar një asistim të mrekullueshëm për Celjen ndaj Radomlje.
Anësori i krahut ishte protagonisti kryesor te goli i dytë i Celjes, ku e gjeti për mrekulli Iosifov.
Me një goditje në stilin e Quaresmas, pra me të jashtmen – Avdyli e vendosi Iosifov para portës, me këtë të fundit që e kishte të lehtë të shënonte nga afërsia (37’).
GOOOOOOOL! ⚽️
Nikita Iosifov v 37. minuti Celje znova popeljal v vodstvo!
Radomlje - Celje 1:2 pic.twitter.com/YKmrh2cYIi
— Šport TV Slovenija (@SportTVSlovenia) April 11, 2026
Ndërkohë, Celje po vazhdon fuqishëm drejt titullit kampion me 62 pikë. Për ish-kapitenin e Kosovës U21 përndryshe ky ishte asistimi i pestë në kampionatin slloven./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate