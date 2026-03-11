Milani synon transferimin e sulmuesit të njohur italian në verë
Sipas raportimeve të La Gazzetta dello Sport, Milan e ka identifikuar sulmuesin e Fiorentinës, Moise Kean, si një nga objektivat kryesore për verën e vitit 2026.
'Rossonerët' janë rikthyer si një nga skuadrat më të forta në Itali këtë sezon nën drejtimin e Massimiliano Allegri, megjithatë kriza e sulmuesve ka qenë një zhgënjim.
Asnjë nga Christopher Nkunku, Santiago Gimenez dhe Niclas Fullkrug nuk ka bindur se mund të jetë maja e sulmit.
Prandaj, Allegri po kërkon një golashënues voluminoz që t’i heqë barrën Rafael Leaos dhe Christian Pulisic.
Kean është objektivi i preferuar i Allegrit. Të dy kanë punuar më parë së bashku te Juventusi.
Sulmuesi italian nuk ka arritur të përsërisë formën e shkëlqyer shënues të sezonit të kaluar, kryesisht për shkak të vështirësive kolektive të 'La Viola' këtë sezon.
Megjithatë, 26-vjeçari ka shënuar nëntë gola dhe ka katër asistime në të gjitha garat.
Ai ka një klauzolë lirimi me vlerë 62 milionë euro, por Rossonerët besojnë se mund të negociojnë çmimin.
Sulmuesi i Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, është alternativa e Milanit nëse dështon Kean./Telegrafi/