Milani po mendon për transferimin e Goretzkas
Milani ka shprehur interesim për mesfushorin e Bayern Munich, Leon Goretzka, sipas raportimeve nga gazetari i njohur Christian Falk.
Kontrata e 31-vjeçarit me klubin bavarez pritet të skadojë këtë verë dhe tashmë është konfirmuar se palët nuk do të vazhdojnë bashkëpunimin. Kjo situatë i hap rrugën Milanit për të siguruar shërbimet e mesfushorit gjerman me parametra zero, një lëvizje që do të konsiderohej mjaft strategjike për klubin italian.
Goretzka ka qenë një element i rëndësishëm për Bayernin ndër vite, duke u dalluar për angazhimin e tij fizik, disiplinën taktike dhe aftësinë për të kontribuar si në fazën mbrojtëse ashtu edhe në atë sulmuese. Gjatë këtij sezoni, ai ka zhvilluar 37 paraqitje, duke regjistruar dy gola dhe dy asistime.
Drejtuesit e Milanit e shohin atë si një përforcim me përvojë, që mund të rrisë cilësinë dhe thellësinë e skuadrës.
Mbetet për t’u parë nëse palët do të arrijnë një marrëveshje, por interesimi i kuqezinjve sinjalizon qartë ambiciet e tyre për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/