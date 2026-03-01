Milani merr fitore me shumë vuajtje ndaj Cremoneses
Milani ka marrë një fitore me shumë vuajtje ndaj Cremoneses duke triumfuar në udhëtim 0-2.
Pas një pjese të parë të barabartë 0-0, Milani në pjesën e dytë gjeti golat dhe fitoren.
Rossonerët krijuan më shumë raste shënimi, por për të parë golat u desh të pritej minuta shtesë.
Ishte minuta e 90-të e ndeshjes, kur Luka Modric harkoi bukur në zonë derisa Pavlovic realizoi me kokë për 0-1.
E katër minuta më vonë Milani gjeti edhe golin e dytë pas një kundërsulmi të shpejtë.
Christopher Nkunku asistoi bukur te RafaelLeaoi cili ishte i vetëm dhe realizoi në portën bosh për 0-2.
Milani vazhdon të jetë në pozitën e dytë me 57 pikë, 10 më pak se lideri Inter.
Ndeshjen e radhës Cremonese e luan në udhëtim te Lecce, derisa Milani pret rivalin lokal Interin. /Telegrafi/