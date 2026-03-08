Milani ia bënë të qartë klubit brazilian: Nuk e rrisim ofertën për Andre Luizin
Milani nuk ka ndërmend të rrisë ofertën për mesfushorin premtues brazilian Andre Luiz, i lindur në vitin 2006, pavarësisht se Corinthians fillimisht kishte pranuar propozimin e klubit italian.
Lajmi është raportuar nga gazetari i njohur i transferimeve Fabrizio Romano.
Klubi nga Serie A ka mbajtur një qëndrim të prerë, duke bërë të qartë se negociatat duhet të vazhdojnë sipas kushteve të tyre, në të kundërt marrëveshja mund të dështojë.
Burime pranë klubit bëjnë të ditur se Milani nuk planifikon të ndryshojë kushtet financiare të ofertës, duke theksuar gjithashtu se synohet një marrëveshje e shpejtë.
Nga ana tjetër, Corinthians fillimisht kishte treguar gatishmëri për të ecur përpara me transferimin, por këmbëngulja e Milanit për vlerësimin aktual të lojtarit ka krijuar një moment vendimtar në negociata.
Tani e ardhmja e talentit të ri brazilian varet nga fakti nëse dy klubet mund ta finalizojnë marrëveshjen menjëherë pa rihapur diskutimet për kushtet e transferimit. /Telegrafi/