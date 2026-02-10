“Miku im i çmuar” - Rama publikon foto nga takimi me presidentin e Këshillit Evropian
Kryeministri Edi Rama, ka publikuar në rrjetin social facebook foto nga darka e punë në Bruksel mbrëmjen e djeshme, ku dhe është takuar me Presidentin e Këshillit Europian.
Në postimin e tij, Rama e ka cilësuar António Costan si mikun e tij të çmuar.
“Dhe me këto momente përpara darkës së mbrëmshme të punës në Bruksel, me Presidentin e Këshillit Europian dhe mikun tim të çmuar, António Costa, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.
Në mbrëmjen e djeshme, takimi u fokusua në çështjet e integrimit të Shqipërisë në BE dhe thellimin e bashkëpunimit me institucionet europiane. /Telegrafi/
