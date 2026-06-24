Mijëra të bllokuar, pasi një defekt teknik ndalon përkohësisht të gjithë rrjetin hekurudhor gjerman
Një problem me një sistem komunikimi e detyroi rrjetin hekurudhor të Gjermanisë të ndalonte të gjitha trenat vonë të martën, duke i lënë pasagjerët të bllokuar në të gjithë vendin.
Trenat u ndaluan në stacione dhe udhëtarët e mundshëm qëndruan në radhë të gjata në sportelet e informacionit, ndërsa përpiqeshin të kuptonin se si të shkonin në destinacionet e tyre, transmeton Telegrafi.
Operatori kryesor kombëtar hekurudhor, Deutsche Bahn, tha pak para orës 1 të mëngjesit sipas orës lokale - gati dy orë e gjysmë pasi raportoi për herë të parë ndërprerjen - se problemi ishte zgjidhur dhe shërbimi po rifillonte "hap pas hapi".
Kompania tha se kishte një problem kombëtar me sistemin e komunikimit digjital GSM-R, i cili përdoret për komunikim të brendshëm në rrjetin hekurudhor.
Më vonë tha se shkaku ishte identifikuar, por nuk specifikoi se cili ishte.
Media gjermane Bild raportoi duke cituar CEO-n e Deutsche Bahn, Evelyn Palla, duke thënë se ata "ishin në gjendje të stabilizonin situatën me një sistem emergjence".
Operatori hekurudhor tha gjatë ndërprerjes se po u jepte pasagjerëve kuponë për taksi dhe hotele dhe, kur ishte e mundur, po vinte në dispozicion trena në stacione për udhëtarët që të uleshin, dhe kërkoi falje për situatën.
Pasagjerët u detyruan të bënin plane udhëtimi emergjent ose të organizonin raste të paparashikuara, dhe shumë pasagjerë ndërkombëtarë raportuan se kishin parë "fytyra të pakënaqura" me mbërritjen e tyre në qendrat e ngarkuara, si stacioni qendror i kryeqytetit.
"Konduktori i trenit ishte shumë i sjellshëm, por ai thjesht tha, 'nuk e dimë'", tha Reyna Ghoshal, një udhëtare nga Atlanta, Georgia.
Ajo tha se "ne rezervuam një autobus për orën 8 të mëngjesit për çdo rast, por në përgjithësi nuk e dimë se çfarë po ndodh".
Në vitet e fundit, ankesat për vonesat dhe ndërprerjet e trenave në Gjermani janë bërë gjithnjë e më të shpeshta.
Deutsche Bahn, në pronësi të qeverisë, ka filluar të kryejë riparime të plota, por shkatërruese të rrugëve kryesore pas viteve të mungesës së investimeve, në një përpjekje për të përmirësuar performancën e tij.
Sistemi hekurudhor gjerman në raste të rralla në të kaluarën ka ndaluar të gjithë ose shumicën e trenave, por zakonisht për shkak të stuhive dhe jo për arsye teknike.
GSM-R, shkurtim për Sistemin Global për Komunikimet Mobile–Rejul, ofron shërbime zëri dhe të dhënash të nevojshme për të operuar hekurudhat, duke përfshirë komunikimin midis makinistëve të trenave dhe qendrave të kontrollit.
Sipas Agjencisë së Bashkimit Evropian për Hekurudhat, ai është prezantuar në të gjithë Evropën që nga viti 2000 si një standard i përbashkët për operacionet hekurudhore. /Telegrafi/