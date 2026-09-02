MiG-u ukrainas rrëzon me një raketë të vjetër një raketë moderne ruse
Një aeroplan luftarak ukrainas MiG-29 ka rrëzuar një raketë ruse lundruese Banderol në një lartësi shumë të ulët. Për interceptimin është përdorur një raketë ajër-ajër R-60, një armë sovjetike e konsideruar e vjetruar.
Misionin e ka kryer një pilot me një MiG-29MU1 të modernizuar. Sipas kanalit Telegram “Sonyashnyk”, piloti kishte vetëm disa sekonda për të vendosur nëse do të tërhiqej apo do të përpiqej ta shkatërronte raketën për të mbrojtur zonën.
R-60 u fut në përdorim në vitin 1973 dhe përdor një kokë infra të kuqe për të gjurmuar objektivat. Para luftës, Ukraina e konsideronte atë kryesisht të vjetruar, pasi kishte në dispozicion raketa më moderne, si R-73.
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Megjithatë, lufta ka konsumuar rezervat e raketave ukrainase, ndërsa avionët po përdoren gjithnjë e më shumë për të interceptuar raketa lundruese dhe dronë Shahed e Geran-2. Për këtë arsye, Ukraina po rikthen në përdorim edhe armë të vjetra.
Në vitet e fundit, R-60 është modernizuar duke zëvendësuar komponentët analogë me sisteme digjitale dhe duke përmirësuar ndjeshëm sensorin infra të kuq. Gjithashtu është punuar për përshtatjen e saj për përdorim nga sisteme tokësore.
Objektivi, raketa S8000 Banderol, po përdoret gjithnjë e më shumë nga Rusia në sulmet ndaj Ukrainës.
Ajo mund të arrijë rreth 620–650 km/orë dhe, në versionin e lëshuar nga ajri, ka rreze veprimi deri në 500 kilometra dhe mbart një kokë luftarake me rreth 50 kilogramë eksploziv. /Telegrafi/