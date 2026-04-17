Mickoski: Të gjithë ata që janë kundër ligjit për arsimin e lartë në fakt kanë frikë nga kriteret e reja për përzgjedhjen në tituj
Kryeministri Hristijan Mickoski sot, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me Ligjin për Arsimin e Lartë tha se të gjithë ata që janë kundër ligjit në fakt kanë frikë nga kriteret e reja për përzgjedhjen në tituj.
"Po. Para së gjithash, më lejoni të shpreh kënaqësinë time për ngjarjen që patëm dje në Qeveri. U organizua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Dhe e patë vetë median, se si ishin të pranishëm rektorët e universiteteve shtetërore. Dhe me një fjalë të gjithë e mbështetën Ligjin. Kjo është e para.
Së dyti. Të gjithë ata spekulantë politikë që thanë publikisht se ishin kundër ligjit, gjoja në këtë mënyrë po shkelej autonomia, po improvizojnë dhe manipulojnë. Sepse, në fakt, panë rektorët e universiteteve shtetërore duke e mbështetur atë dje. Ata në thelb kanë frikë nga kriteret e reja për përzgjedhjen në tituj.
Deri më tani, ne kemi punuar sipas Ligjit të vitit 2018. Dhe Universiteti ynë më i vjetër, më i njohur, do të thoja, për momentin "Shën Kirili dhe Metodi", ra 1000 vende në listën e Shangait. Në fakt, as nuk e di nëse është renditur fare. Dhe në një kohë ishte e renditur.
Tani, ata duan të punojnë një ditë në javë. Ata duan një pagë prej 120-150.000 denarë, dhe nuk duan të shkruajnë një punim në vit, që është puna e tyre, një punim. Ata nuk duan të shkruajnë një punim. Është njësoj sikur unë tani, si Kryeministër, të vija në punë gjysmë dite në javë dhe të kërkoja të kisha të ardhura dhjetë herë më të larta dhe të mos isha përgjegjës për asgjë në shtet. Nuk funksionon kështu.
Kjo Qeveri rriti pagat si rezultat i Kontratës Kolektive, dy herë për punonjësit e universitetit. Dhe e di që do të ketë nga ata që do të dalin dhe do të më kritikojnë tani, edhe pse jam profesor me kohë të plotë. Dhe do të thonë se si ishte kështu, dhe do të kërkojnë një pikëpresje në deklaratën time, por thelbi është ky. Ata nuk duan të punojnë. Ata duan të kenë 6 orë në javë, për t'i mbyllur brenda një dite. Ata duan një pagë prej 120-130-150.000 denarë dhe të mos shkruajnë asnjë punim të vetëm. Jo për të shkruar asnjë punim shkencor. Epo, kjo nuk mund të ndodhë më", tha Mickoski./Telegrafi/