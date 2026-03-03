Mickoski: Reformat kërkojnë strategji, përgjegjësi dhe rezultate konkrete
Qeveria mbajti sot një takim pune kushtuar axhendës së reformave, me fokus në forcimin e kapaciteteve institucionale, sundimin e ligjit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve.
Kryeministri Hristijan Mickoski e bëri të ditur informacionin përmes një postimi në profilin e tij në Facebook, duke theksuar se procesi i reformave nuk duhet të mbetet në nivelin e një angazhimi formal, por përkundrazi përfaqëson një detyrim thelbësor që kërkon punë dhe llogaridhënie të vazhdueshme.
“Është një rrugë që kërkon një strategji të qartë dhe angazhim ndaj qëllimeve afatgjata. Ne mbetemi të përqendruar në zbatimin e politikave praktike dhe të qëndrueshme që sjellin rezultate reale”, shkroi Mickoski.
Sipas njoftimeve, axhenda e reformave do të përqendrohet në masa specifike që duhet të rrisin efikasitetin e institucioneve, të forcojnë sistemin ligjor dhe të kontribuojnë në përmirësimin e jetës së përditshme të qytetarëve, përmes politikave me efekte të matshme dhe të qëndrueshme./Telegrafi/