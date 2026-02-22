Mickoski: Nëse kanë dëshmi tatimore, qytetarët që kanë punuar jashtë vendit nuk do të paguajnë sërish tatim shtesë
Personat që kanë qenë të angazhuar jashtë vendit nuk do të kenë detyrim për pagesë shtesë të tatimit në Maqedoni, me kusht që të paraqesin dëshmi se kompania përmes së cilës kanë punuar i ka shlyer tashmë detyrimet tatimore në vendin ku kanë qenë të angazhuar. Këtë e sqaroi kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur një pyetjeje të gazetarëve lidhur me njoftimet që një numër i madh qytetarësh po marrin nga Drejtoria e të Ardhurave Publike.
Kryeministri theksoi se bëhet fjalë për rregullativë ligjore të miratuar nga qeveria e mëparshme. Meqenëse në fund të vitit të kaluar skadonte afati ligjor për ato vendime, ai sqaroi se për këtë arsye DAP u është drejtuar personave në fjalë, si dhe të gjithë qytetarëve në vend, për ta paguar tatimin.
“Nëse DAP nuk do ta bënte këtë, atëherë do të vinte një qeveri pas nesh ose ndoshta kjo qeveri, dhe do të kërkonte përgjegjësi penale për DAP-in, përkatësisht për drejtoreshën, se e ka dëmtuar Buxhetin”, sqaroi Mickoski.
Ai zbuloi se pas takimeve të mbajtura në kabinetin e tij me personat e prekur është arritur marrëveshje për mënyrën se si do të zgjidhet problemi.
“Erdhën në konkludim që ata të dëshmojnë se kompanitë që i kanë angazhuar kanë paguar tatim në vendin ose në vendet ku kanë qenë të angazhuar. Në atë mënyrë DAP nuk do ta arkëtojë atë tatim”, shtoi kryeministri.
Qytetarët të cilët kanë punuar jashtë vendit, kryesisht në Irak dhe Afganistan javëve të fundit kanë protestuar duke kundërshtuar tatimet që DAP u kërkon t’i paguajnë.
Ata thonë se shumë prej tyre kanë qëndruar jashtë vendit mbi 183 ditë dhe siç thonë sipas ligjit për tatimin personal duhet të trajtohen si jorezidentë tatimorë, por ky status nuk na njihet nga DAP. Ata madje thonë se DAP u kërkon dëshmi të cilat ata tani nuk mund t’i sigurojnë nga vendet ku kanë punuar. Qytetarët kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë me protesta derisa të dëgjohet zëri i tyre.
Më 13 dhjetor 2025, qytetarët u befasuan nga vendimi i Drejtorisë së të Ardhurave Publike për mbledhjen e taksës mbi të ardhurat e padeklaruara nga jashtë Maqedonisë.
Disa prej tyre thanë se nuk janë të informuar mjaftueshëm për detyrimin e deklarimit të rregullt të këtyre të ardhura, ndërsa të tjerë kishin theksuar se njoftimet nga DAP-i u kishin ardhur me vonesë, për të ardhura të realizuara vite më parë.
Pas kësaj, qytetarët të cilët kanë punuar jashtë kanë mbajtur disa protesta, kryesisht në Tetovë dhe Kumanovë.