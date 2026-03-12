Mickoski në takim me përfaqësuesit e marketeve: S’do të lejojmë fitim të padrejtë dhe rritje të paarsyeshme të çmimeve
Kryeministri Hristijan Mickoski dhe ministra mbajtën takim me përfaqësues të marketeve të mëdha në vend, ku u diskutua për gjendjen e çmimeve të produkteve dhe mundësitë për stabilizimin e tyre.
Siç njoftoi Mickoski, Qeveria ndjek me kujdes gjendjen e tregut dhe nuk do të lejojë shfaqjen e fitimit në mënyrë të padrejtë në dëm të qytetarëve.
Ai theksoi se shteti nuk do të ndërhyjë në treg pa një arsye të justifikuar, por njëkohësisht nuk do të qëndrojë pasiv nëse krijohet presion i pabazuar ndaj qytetarëve.
“Me përfaqësuesit e marketeve kemi arritur përfundimin e përbashkët se çmimet e produkteve duhet të jenë të drejta dhe nuk duhet të ketë rritje të re", shkroi Mickoski. Ai shtoi se institucionet do të vazhdojnë të ndjekin gjendjen e tregut dhe do të reagojnë nëse shfaqet nevoja për ndërhyrje, duke theksuar se prioritet mbetet mbrojtja e interesave të qytetarëve.