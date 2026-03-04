Mickoski: Ligji për përfaqësim të drejtë së shpejti do të jetë para deputetëve, kriteri i parë do të jetë ekspertiza dhe kompetenca
Kryeministri u konfirmoi anëtarëve të Kuvendit të Maqedonisë se ligji për përfaqësim të barabartë ka kaluar filtrat e Komisionit të Venecias dhe pret që ai të paraqitet në seancën plenare dhe të miratohet së shpejti.
"Ligji ka kaluar filtrat e Komisionit të Venecias dhe vërejtjet janë përfshirë në ligj. Shpresoj dhe pres që anëtarët e parlamentit ta mbështesin këtë ligj, i cili, sipas bindjes sonë të thellë, është në përputhje me të gjitha standardet ndërkombëtare dhe presim që nuk do të ketë probleme me kushtetutshmërinë, siç ndodhi me disa zgjidhje ligjore të kaluara. Me këtë ligj, kriteri i parë do të jetë ekspertiza dhe kompetenca", theksoi Mickoski.
Në fjalimin e tij para anëtarëve të Kuvendit të Maqedonisë së veriut, kryeministri Mickoski tregoi se zgjidhja e re ligjore do të shmangë problemet dhe sjelljet devijuese që kanë ndodhur në administratën publike në të kaluarën.
"Për mua, është një sfidë që më shumë njerëz të aplikojnë në thirrjet publike, por kemi gjithnjë e më pak njerëz të motivuar që do të aplikonin në ato konkurse. Në të kaluarën kemi qenë dëshmitarë të sjelljeve devijante, njerëzve që paraqiteshin në listat e pagave, por nuk shkonin në punë, njerëzve që paraqiteshin në listat e pagave, por ishin banorë afatgjatë të vendit, ose kishte raste të njerëzve që për fat të keq vdiqën, por prapë merrnin një pagë nga shteti.
Jam i sigurt se kjo është një gjë e së kaluarës dhe se të gjithë do të punojmë së bashku për interesin e atdheut tonë të përbashkët, Maqedonisë", theksoi Mickoski./Telegrafi/