Mickoski: Kjo qeveri për dy vite e ngriti PBV-në më shumë se sa LSDM për gjashtë vite
Kryeministri Hristijan Mickoski, në seancën e sotme parlamentare për pyetje të deputetëve, duke iu përgjigjur akuzave të Venko Filipçes për rritjen e borxhit publik, theksoi se nëse bëhet krahasim me qeverinë e LSDM-së, kjo qeveri, me tre herë më pak borxh, në një periudhë tre herë më të shkurtër, arriti 140 milionë dollarë më shumë PBV në terma nominalë.
"Është në rregull që po zhvilloni fushatë, është në rregull që po censuroni komentet në rrjetet sociale, është në rregull që po ju bëhen pyetje specifike dhe nuk po u përgjigjeni pyetjeve objektive nga foltorja e partisë, por këtu do të duhet të dëgjoni faktet dhe shifrat reale, dhe ato janë si më poshtë: kur flisni për borxhin publik, keni disa ekonomistë përreth jush, ata do t'ju japin një përgjigje që do të thotë një rritje e borxhit publik, por në të njëjtën kohë çfarë do të thotë të rritet PBV-ja nominale".
"Do të përpiqem t'jua shpjegoj. Koha e LSDM-së, 1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2023, borxhi publik prej 4.78 miliardë eurosh, u rrit në 8.47 miliardë euro ose një shumë neto prej 3.69 miliardë eurosh. Qeveria e OBRM-PDUKM-së që unë drejtoj në dy vjet, siç thoni ju nga 9 miliardë e 619... le të jetë 11 miliardë euro siç thoni ju, kaq janë 1.381, ose 1 miliard e 381 milionë, afërsisht 2.8 – 3 herë më pak se sa keni marrë hua”, theksoi Mickoski.
Ai shtoi gjithashtu se pavarësisht borxhit të madh dhe periudhës prej 6 vitesh, qeveria e LSDM-së arriti ta rrisë PBB-në nominale me 4.52 miliardë dollarë, dhe kjo qeveri, me tre herë më pak borxh, e rriti PBV-në nominale me 4.66 miliardë dollarë.