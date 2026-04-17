Mickoski: Ka rezerva të derivateve të naftës në depot shtetërore, situata është e qëndrueshme
Kryeministri Hristijan Mickoski sot deklaroi se aktualisht nuk ka ndërprerje në furnizimin me naftë dhe derivate të naftës dhe se shteti ka sasi të mjaftueshme për nevojat e qytetarëve dhe ekonomisë.
Ai tregoi se situata me naftën, benzinën dhe kerozin është e qëndrueshme, dhe institucionet janë në komunikim të vazhdueshëm me furnizuesit. Sipas tij, në këtë moment nuk ka indikacione për probleme në zinxhirin e furnizimit, as për qytetarët dhe as për kompanitë.
Mickoski theksoi se ka rezerva në depot shtetërore, si dhe përmes lidhjes së tubacionit të naftës me kapacitetet e Selanikut dhe OKTA-s, të cilat, siç tha ai, janë vënë në funksion.
Kryeministri tha gjithashtu se konsumi i karburantit është rritur, dhe në ditë të caktuara rritja arrin deri në 30 përqind. Sipas tij, arsyeja për këtë është se disa qytetarë nga vendet fqinje vijnë në Maqedoni për të furnizuar me karburant, veçanërisht në zonat kufitare.
Siç deklaroi ai, presioni më i madh është në kufijtë veriorë, jugorë dhe perëndimorë, sepse çmimet e naftës dhe benzinës në vend janë më të ulëta krahasuar me disa nga vendet fqinje. Ai shtoi se Maqedonia furnizon gjithashtu kerozin disa aeroporte në rajon, përfshirë aeroportin në Prishtinë.
Lidhur me mundësinë e një mungese të mundshme, Mickoski tha se për momentin nuk ka arsye për shqetësim. Nëse lind një rrezik i tillë, tha ai, shteti do të reagojë në kohën e duhur dhe do të përshtatë një strategji të përshtatshme./Telegrafi/