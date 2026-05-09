Mickoski: Evropa është rruga jonë e vetme, por nuk do të bëjmë kompromis me indentitetin tonë
Kryeministri Hristijan Mickoski, në ceremoninë e shënimit të 9 Majit – Ditës së Fitores mbi Fashizmin dhe Ditës së Evropës, tha se populli maqedonas, së bashku me shqiptarët, turqit, romët, serbët, vllehët dhe boshnjakët, ishin në anën e duhur të historisë në Luftën e Dytë Botërore.
Ai theksoi se lufta e brezave të atëhershëm nuk ishte vetëm kundër pushtimit, por edhe për lirinë, gjuhën, identitetin dhe të ardhmen.
“Ata nuk luftuan vetëm kundër pushtuesit. Ata luftuan për të drejtën e njeriut për të jetuar lirisht, për të folur gjuhën e tij, për të mbajtur emrin e tij dhe për të besuar në të ardhmen”, tha Mickoski.
Kryeministri theksoi se liria është rezultat i sakrificës dhe përgjegjësisë, jo një dhuratë, duke shtuar se nuk do të lejonte që e vërteta historike për luftën antifashiste të relativizohej.
“Paraardhësit tanë ishin në anën e duhur të historisë. Dhe unë, si njeri me mandat, nuk do të hesht kur bëhet fjalë për të vërtetën për luftën tonë”, tha ai.
Në seksionin mbi perspektivën evropiane, Mickoski përsëriti se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet qëllimi i vetëm strategjik i vendit, por theksoi se rruga ka qenë e mbushur me pengesa dhe zhgënjime.
“Evropa është rruga jonë e vetme. Atdheu ynë nuk ka të ardhme dhe shans tjetër për sukses përveç integrimit në Bashkimin Evropian”, tha ai, duke shtuar se trajtimi i pabarabartë dhe parimet e paplotësuara krijojnë frustrim tek qytetarët.
Ai theksoi se Evropa po përballet me sfida serioze, duke përfshirë luftëra, përçarje dhe pasiguri ekonomike, prandaj dialogu dhe gjetja e zgjidhjeve të qëndrueshme janë të nevojshme.
Mickoski gjithashtu përsëriti se nuk do të bëjë kompromis me identitetin dhe dinjitetin e vendit.
“Nuk do të bëj kurrë pazar me identitetin dhe dinjitetin tonë në këmbim të ndonjë përfitimi personal ose politik”, tha Kryeministri.
Në këtë aktivitet morën pjesë delegacione nga institucione, parti politike dhe ambasada, të cilët vendosën lule para monumentit “Çlirimtarët e Shkupit”.