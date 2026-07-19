Mick Jagger shfaqet i buzëqeshur krah të fejuarës së tij në Kaliforni
Mick Jagger u shfaq në humor të shkëlqyer teksa mori pjesë së bashku me të fejuarën e tij, Melanie Hamrick, në Festivalin Napa Valley Summer Season 2026 në Kaliforni.
Legjenda 82-vjeçare e grupit Rolling Stones nuk e fshehu buzëqeshjen ndërsa pozonte pranë Melanie Hamrick, 38 vjeç, vetëm pak ditë pasi u pa i zhgënjyer nga humbja e Anglisë në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.
Për paraqitjen e tij, Jagger zgjodhi një stil të thjeshtë me xhaketë jeshile të çelët, këmishë me pika dhe pantallona të zeza, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, Hamrick u shfaq elegante me një fustan të zi të ngushtë, të kombinuar me atlete të kuqe dhe syze të zeza.
Të mërkurën, muzikanti ishte i pranishëm në stadiumin e Atlantës, ku ndoqi humbjen 2-1 të Anglisë ndaj Argjentinës.
Kamerat e kapën atë të zhgënjyer pas golit vendimtar që i dha fitoren skuadrës argjentinase.
Pavarësisht zhgënjimit sportiv, ditët e fundit kanë qenë të ngarkuara për artistin, i cili po feston edhe publikimin e albumit më të ri të Rolling Stones.
Në festën e organizuar me këtë rast, Jagger u pa së bashku me Ronnie Wood dhe partneret e tyre, Melanie Hamrick dhe Sally Humphreys.
Mick Jagger dhe Melanie Hamrick janë në lidhje prej vitesh. Fejesa e tyre u bë publike rreth tre vite më parë, kur Hamrick u fotografua me një unazë fejese.
Vitin e kaluar, ajo deklaroi se çifti është i lumtur me jetën që kanë ndërtuar së bashku dhe se sekreti i marrëdhënies së tyre është mbështetja reciproke dhe qëndrimi pranë njëri-tjetrit. /Telegrafi/