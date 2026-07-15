Mexhiti-Pammer: Austria mbetet një partner i çmuar dhe një aleat i rëndësishëm në rrugën evropiane të RMV-së
Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka pritur sot në një takim zyrtar ambasadorin e Austrisë në Maqedoninë e Veriut, Martin Pammer, me të cilin ka biseduar për zhvillimet aktuale dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit.
Përmes një njoftimi, Mexhiti bëri të ditur se takimi u zhvillua në frymën e partneritetit dhe shkëmbimit të mendimeve për çështje me interes të përbashkët.
“Sot mirëprita në zyrë Ambasadorin e Austrisë në Maqedoninë e Veriut, z. Martin Pammer. Shkëmbim i vlefshëm mendimesh për zhvillimet aktuale dhe mundësitë për ta thelluar bashkëpunimin në fusha me interes të përbashkët. Austria mbetet një partner i çmuar dhe një aleat i rëndësishëm në rrugën tonë evropiane”, ka shkruar Mexhiti.
Ai vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë ndaj Maqedonisë së Veriut, duke theksuar rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në proceset integruese dhe në projekte që janë në interes të qytetarëve.