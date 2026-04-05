Mexhiti: Ligji i Gjuhëve është gjysmak, protestat studentore janë alarm për dukuritë shoqërore që duhet të trajtohen në tërësi
Një nga liderët e koalicionit VLEN, Izet Mexhiti ka ngritur shqetësimin për mënyrën se si po trajtohet politika gjuhësore në Maqedonia e Veriut, duke e cilësuar atë si të paplotë dhe të pamjaftueshme për një shtet multietnik.
Sipas tij, në shtete me përbërje të larmishme etnike, përgjegjësia kryesore bie mbi elitën politike dhe shoqërore që të ndërtojë politika të qëndrueshme ligjore dhe institucionale, të cilat pasqyrojnë realitetin multietnik dhe frymën e diversitetit në çdo segment të shoqërisë.
Mexhiti thekson se ligji aktual për gjuhët është “gjysmak”, duke paralajmëruar se zgjidhjet e pjesshme prodhojnë pasoja të pjesshme dhe nuk adresojnë problemin në thelb.
Në këtë kontekst, ai e sheh protestën e paralajmëruar studentore si një moment kyç për reflektim dhe ndërgjegjësim.
“Protesta e nesërme nuk duhet parë si akt politizimi, por si një thirrje për vetëdijësim për të gjithë aktorët politikë dhe shoqërorë, që të kontribuojnë në ndërtimin e zgjidhjeve më të mira ligjore dhe politikave afatgjata,” thekson ai.
Sipas Mexhitit, protestat studentore historikisht kanë shërbyer si sinjal alarmi për problemet shoqërore, të cilat institucionet dhe politika kanë detyrim t’i trajtojnë në mënyrë të plotë dhe të përgjegjshme.
Ai apelon që në vend të retorikës politike, të ketë një qasje serioze dhe gjithëpërfshirëse ndaj çështjes së gjuhës, në mënyrë që të sigurohet barazi reale dhe funksionale për të gjithë qytetarët.