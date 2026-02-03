Mësuesja franceze lufton për jetën pas sulmit me thikë nga një nxënëse
Një mësuese e shkollës së mesme në Francën juglindore mbeti në gjendje kritike të martën, pasi u godit me thikë nga një nxënëse 14-vjeçare.
Mësuesja 60-vjeçare e artit u godit me thikë tre deri në katër herë në gjoks para rreth 20 nxënësve të tjerë, sipas një zyrtari lokal.
Nxënësja iku nga klasa përpara se të kapej në oborrin e shkollës dhe më vonë u arrestua me dyshimin për tentativë vrasjeje, transmeton Telegrafi.
Prokurori publik i Toulon, Raphaël Balland, tha se i dyshuari nuk duket se kishte pasur një motiv fetar ose politik, duke shtuar: "E tëra çfarë dimë është se kohët e fundit ka pasur tensione me këtë mësuese dhe ai ishte i zemëruar me të".
Shkolla La Guicharde u evakuua pas sulmit në fillim të pasdites dhe mësimet e së mërkurës u anuluan, tha një zyrtar rajonal i arsimit.
Më herët të martën, Ministri i Arsimit i Francës, Edouard Geffray, tha se po shkonte "menjëherë" në shkollën në Sanary-sur-Mer, një zonë bregdetare e rajonit Var.
"Mendimet e mia shkojnë menjëherë te viktima, familja e saj dhe i gjithë komuniteti arsimor, tronditjen e thellë të të cilit e ndaj", shkroi ai në X.
Ky është sulmi i fundit në një seri sulmesh nga nxënësit në shkollat franceze në vitet e fundit. /Telegrafi/