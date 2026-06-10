Messi para historisë, mund të thyejë dy rekorde legjendare në Botërorin 2026
Lionel Messi mund të ketë një motiv shtesë përpara Kupës së Botës 2026, pasi legjenda argjentinase është shumë pranë thyerjes së dy rekordeve historike në kompeticionin më të madh të futbollit.
Kapiteni i Argjentinës aktualisht ka shënuar 13 gola në ndeshjet e Kupës së Botës dhe renditet i dyti.
Rekordi absolut mbahet nga Miroslav Klose me 16 gola, që do të thotë se Messit i duhen katër gola për t'u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e Botërorëve.
Por ky nuk është rekordi i vetëm që mund të rrëzohet. Messi aktualisht ndan vendin e parë në listën e asistuesve më të mirë në historinë e Kupës së Botës me Diego Maradonën, me nga tetë asistime secili. Vetëm një asistim tjetër do ta mjaftonte për t'u ngjitur i vetëm në krye të kësaj statistike.
Messi do të ketë mundësinë jo vetëm të udhëheqë Argjentinën në mbrojtjen e titullit botëror, por edhe të shkruajë një kapitull tjetër të artë në karrierën e tij të jashtëzakonshme.
Në moshën 39-vjeçare, fituesi i tetë Topave të Artë vazhdon të sfidojë kohën dhe rekordet. Ky botërorë mund të jetë turneu ku ai do të vendosë emrin e tij në krye të dy prej statistikave më prestigjioze në historinë e futbollit botëror. /Telegrafi/