Mesazhi i shkurtër nga Lamine Yamal që i bën të gjithë në Spanjë të lumtur
Lamine Yamal ka qetësuar tifozët dhe stafin e kombëtares së Spanjës lidhur me gjendjen e tij fizike, pas barazimit 0-0 ndaj Kepit të Gjelbër në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës 2026.
Ylli i Barcelonës, i cili së fundmi ishte rikthyer nga një lëndim, largoi çdo dyshim për një problem të mundshëm fizik, duke dhënë një mesazh të shkurtër, por shumë inkurajues.
“Gjithçka është perfekte”, deklaroi Yamal për SPORT, duke theksuar se ndihet mirë dhe nuk ka pasur asnjë shqetësim në këmbë.
Fjalët e 18-vjeçarit kanë sjellë qetësi në kampin spanjoll, i cili mbeti i zhgënjyer pas humbjes së dy pikëve në ndeshjen e parë të turneut. Disa nga lojtarët e rinj të skuadrës, si Gavi, Nico Williams dhe Dani Olmo, e shfaqën hapur frustrimin e tyre pas vërshëllimës së fundit.
Pavarësisht rezultatit, portieri i Spanjës, Unai Simón, bëri thirrje për qetësi, duke kujtuar se Kupa e Botës është një garë e gjatë dhe se ekipi duhet të mbajë fokusin për ndeshjet e ardhshme.
Ai gjithashtu vlerësoi paraqitjen mbrojtëse të Kepit të Gjelbër, që arriti të neutralizojë sulmin spanjoll dhe të marrë një pikë të vlefshme në debutimin e tij në turne.
Për Spanjën, lajmi më i mirë pas ndeshjes mbetet gjendja e Yamalit, i cili duket plotësisht i gatshëm për sfidat e ardhshme në Kupën e Botës. /Telegrafi/