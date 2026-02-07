Merkuri retrograd në Peshq: Dy muaj reflektimi dhe pastrimi emocional
Nga 7 shkurti e deri në mesin e prillit 2026, Merkuri lundron në ujërat transformuese të shenjës së Peshqve. Kjo është një mësim që kozmosi synon të na japë gjatë dy muajve në vijim
Dy muaj? A nuk është kjo një kohë jashtëzakonisht e gjatë për Merkurin zakonisht të shpejtë? Nëse jeni adhurues të astrologjisë dhe tashmë intuitivisht po i ndjeni ndryshimet energjetike, përgjigjja është po. Arsyeja pse Merkuri këtë vit qëndron kaq gjatë në shenjën e Peshqve lidhet me faktin se pikërisht këtu ai planifikon lëvizjen e tij retrograde. Surprizë! Ndoshta nuk e keni dëshiruar rikthimin e tij, por ky fenomen planetar rikthehet sërish në skenë, duke sjellë një dinamikë specifike.
Në agjendën kozmike janë çështjet ekzistenciale, rishqyrtimet e mundshme të identitetit, por edhe një ndryshim thelbësor perspektive. Merkuri në Peshq njihet për prirjen e tij për të mjegulluar racionalen, me qëllim që të zgjojë reflektimin dhe kreativitetin. Kur ky tranzit përputhet me lëvizjen e tij të dukshme mbrapsht, planeti i komunikimit merr rolin e udhërrëfyesit tuaj personal shpirtëror. Me fjalë të tjera, synimi i tij është t’ju ndihmojë të “humbni rrugën”, në mënyrë që ta gjeni veten sërish më të vetëdijshëm dhe më të qartë, transmeton Telegrafi.
Koha për ndryshim
Kur Merkuri herën tjetër të ndryshojë shenjë, moti do të jetë më i ngrohtë dhe natyra në lulëzim të plotë. Edhe pse Merkuri në Peshq vepron më butë se ai në Ujor, kjo nuk është aspak një periudhë për rehati pa bazë. Ky aspekt fton në vetëreflektim të thellë, forcim të intuitës dhe rikthim te heshtja. Ku ishit në këtë periudhë vitin e kaluar? Edhe pse viti kalendarik ka nisur, Peshqit mbyllin rrethin zodiak, që do të thotë se ky tranzit paralajmëron një pastrim të madh energjetik përpara hyrjes në Dashin dinamik. Përpara nesh shtrihet një odise e brendshme përmes ujërave, herë pas here të trazuar, të nënndërgjegjes sonë.
Astrologët theksojnë se kjo është një kohë ideale për artikulimin e ndjenjave më të holla, empatisë dhe imagjinatës. Megjithatë, kjo imagjinatë e pasur mbart edhe një kurth të fshehtë: nevojën për të qëndruar me këmbë në tokë, pasi ky aspekt është gjithashtu sinonim i idealizmit dhe mungesës së strukturës. Prisni valë frymëzimi të madh dhe ndjeshmëri të theksuar, por edhe prirje për shpërdorim energjie, sidomos gjatë fazës retrograde të Mërkurit.
Lëvizja retrograde: sprovë apo bekim?
Nga 26 shkurti deri më 20 mars 2026, Merkuri fillon lëvizjen e tij mbrapsht për herë të parë këtë vit. Kjo dezorientim i përkohshëm ka fuqinë të na rikthejë te ajo që është thelbësisht e rëndësishme: lidhja e vërtetë me të tjerët. Merkuri në Peshq na nxit të rishikojmë mekanizmat e empatisë sonë. Si të ndiejmë me të tjerët pa e humbur veten në përvojën e tyre? Si të ofrojmë mbështetje, duke ruajtur njëkohësisht kufij të shëndetshëm personalë?
Nën ndikimin e Jupiterit në Gaforre, këto reflektime orientohen drejt njerëzve tanë më të afërt. Qoftë familja, bashkëpunëtorët apo miqtë e ngushtë, po përgatitemi për biseda të thella dhe domethënëse me ata që përbëjnë përditshmërinë tonë. Fundi i lëvizjes retrograde, më 20 mars, përkon me ekuinoksin pranveror dhe fillimin e sundimit të Dashit, duke shënuar hyrjen në një epokë të re.
Si ndikon ky tranzit në shenjën tuaj të horoskopit?
Klima kozmike nuk vepron njësoj për të gjithë përfaqësuesit e Zodiakut. Ndikimi ndryshon në varësi të hartës suaj natale, por ja disa udhëzime të përgjithshme për këtë aventurë ujore.
Peshqit, Gaforrja, Akrepi
Ju nuk i shmangeni thellësive dhe as analizës së asaj që fshihet nën sipërfaqe. Për fat, ky tranzit kërkon pikërisht këtë nga ju. Një cikël po shkon drejt përfundimit, ndryshimi është i pashmangshëm dhe ju takon ta dalloni se për çfarë bëhet fjalë.
Demi, Bricjapi, Luani
Çuditërisht, kjo periudhë retrograde vepron qetësuese për ju. Pas një fillimi viti që testoi aftësinë tuaj për t’u përshtatur, tani po hyni në një zonë komoditeti. Demat duhet të kenë kujdes të mos e neglizhojnë jetën shoqërore, pasi nevoja për t’u tërhequr nuk duhet t’i përjashtojë njerëzit e dashur.
Peshorja, Ujori, Dashi
Sfida juaj, pavarësisht nëse e pranoni apo jo, është lëshimi i kontrollit dhe shkëputja e vërtetë. Qoftë nga detyrimet profesionale apo nga bota digjitale, marrja e një “shkurti të lirë” mund të rezultojë një lëvizje strategjike për ruajtjen e ekuilibrit mendor.
Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari
Me gjasë tashmë po e ndjeni peshën e këtij tranziti. Edhe pse zotëroni një aftësi të admirueshme përshtatjeje, Merkuri në Peshq përfaqëson testin tuaj final të durimit. Shigjetarët do të duhet të pranojnë një rol më pasiv dhe t’i dorëzohen rrjedhës, ndërsa Binjakët dhe Virgjëreshat do të duhet t’i japin përparësi ndjesisë së brendshme përpara logjikës që zakonisht i udhëheq. /Telegrafi/