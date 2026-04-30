Mentar Mahmudi publikon një dokument: Vërtetim se gjuha shqipe në Maqedoni nuk është gjuhë e përkthyer
Profesori Mentar Mahmudi ka publikuar një dokument i cili është përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase, ndërsa thotë se kjo vërteton se gjuha shqipe në Maqedoni nuk është gjuhë e përkthyer.
Ai ka publikuar statutin e një shoqate, i cili është përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase, nga përkthyes profesionistë.
"Vërtetim se gjuha shqipe në Maqedoni nuk është gjuhë e përkthyer! Citoj nga dokumenti më poshtë: "Vërtetoj se përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase e kam kryer drejt dhe saktë — Përkthyes: Ilir Ivanovski"".
"Kjo është faqja e fundit e statutit të Shoqata për Zhvillim Shoqëror "Për Tetovën", i dërguar për regjistrim në Regjistrin Qendror më 17 janar 2023, me dokument dhe statut vetëm në gjuhën shqipe. Sipas ligjit, barra i bie shtetit që ta bëjë përkthimin — siç shihet edhe këtu".
"Versioni origjinal në shqip [1] dhe përkthimi në maqedonisht [2]. Vëreni vulat zyrtare në secilën faqe. Një falënderim i madh për anëtarët e shoqatës, që me këmbëngulje, durim dhe shumë nerva insistuan të zbatohet ligji dhe vërtetuan se shqipja mund të përdoret në cilësi zyrtare", ka shkruar Mentar Mahmudi.
Ndryshe, debati për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut çdo herë është aktual, pasi ekzistojnë interpretime të ndryshme të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, me të cilin rregullohet përdorimi i gjuhës shqipe. Në RMV ka figura publike që thonë se gjuha shqipe është zyrtare, dhe ka prej atyre që thonë se gjuha shqipe nuk është zyrtare./Telegrafi/