Menstruacionet dhe larja me tampon: A është e sigurt dhe çfarë duhet bërë sapo të dilni nga uji
Deti apo pishina nuk përjashtohen gjatë ciklit, por një detaj i vogël para dhe pas larjes mund të bëjë dallimin
Planifikimi i pushimeve për shumë gra nënkupton edhe llogaritjen e datës së menstruacioneve të ardhshme. Megjithatë, cikli nuk ndjek gjithmonë planet tona, ndaj mund të ndodhë që menstruacionet të fillojnë pikërisht gjatë pushimeve të shumëpritura në det.
Atëherë lind pyetja që shqetëson shumë gra dhe vajza: a është e sigurt të laheni gjatë menstruacioneve dhe a mund ta rrisë tamponi rrezikun e infeksioneve?
Lajmi i mirë është se menstruacionet, në vetvete, nuk janë arsye për të hequr dorë nga deti, pishina apo liqeni. Edhe Cleveland Clinic konfirmon se tamponët mund të përdoren gjatë notit.
A është e sigurt larja me tampon gjatë menstruacioneve?
Nëse një grua vendos të lahet gjatë ciklit, tamponi mund të jetë një zgjidhje praktike.
Pecetat menstruale klasike nuk janë të përshtatshme për përdorim në ujë, sepse menjëherë thithin ujin dhe nuk mund ta kryejnë më funksionin e tyre.
Tamponi duhet të zgjidhet sipas intensitetit të gjakderdhjes menstruale. Fuqia më e madhe përthithëse nuk është automatikisht zgjedhja më e mirë; rëndësi ka të zgjidhet madhësia dhe përthithja që i përshtatet ditës së ciklit dhe sasisë së gjakderdhjes.
Tampon i ri para se të hyni në ujë
Një nga rregullat praktike është që para larjes të vendoset një tampon i ri dhe i thatë, në mënyrë që kapaciteti i tij përthithës të jetë sa më i mirë.
Nëse gjatë ditës hyni disa herë në det apo pishinë, duhet të kujdeseni për ndërrimin e rregullt dhe të merrni me vete një numër të mjaftueshëm tamponësh, transmeton Telegrafi.
Pse duhet ndërruar tamponi pas daljes nga uji?
Tamponi nuk duhet lënë për një kohë të gjatë pas daljes nga deti, liqeni apo pishina.
Sipas Cleveland Clinic, tamponët thithin jo vetëm gjakun menstrual, por edhe ujë gjatë notit, prandaj duhet të ndërrohen rregullisht.
Në përgjithësi, rekomandohet që tamponi të ndërrohet çdo katër deri në gjashtë orë dhe të mos mbahet më gjatë se tetë orë.
Pas larjes, sapo të keni kushte të përshtatshme higjienike, është mirë ta zëvendësoni me një tampon të ri ose të përdorni një mjet tjetër menstrual.
A e rrit larja gjatë menstruacioneve rrezikun e infeksioneve vagjinale?
Deti dhe pishina nuk do të thotë automatikisht se një grua do të marrë infeksion vaginal. Megjithatë, gjatë verës, kombinimi i nxehtësisë, lagështisë dhe rrobave të banjës të lagura mund të favorizojë shfaqjen e shqetësimeve në zonën intime.
Prandaj, higjiena e duhur intime dhe ndërrimi i rregullt i tamponit janë veçanërisht të rëndësishme.
Me përdorim të drejtë të tamponit dhe kujdes të mirë higjienik, menstruacionet nuk janë pengesë për të shijuar detin, pishinën apo liqenin. /Telegrafi/