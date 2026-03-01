Mëngjes i ftohtë, pasdite diell dhe vranësira
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot në vend do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët.
Sipas parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin nga -3 deri në -1 gradë Celsius, duke sjellë mëngjes të ftohtë në pjesën më të madhe të territorit.
Ndërkaq, gjatë ditës pritet rritje e ndjeshme e temperaturave, me maksimale që do të arrijnë ndërmjet 14 dhe 16 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1 deri në 5 metra në sekondë./Telegrafi/
