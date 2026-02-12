Dezinformimi dhe gjuha e urrejtjes në rrjete sociale po paraqesin rrezik serioz për komunitetet e margjinalizuara, sidomos në periudha të ndjeshme politike dhe zgjedhore.

Kështu ka deklaruar Fatmir Menekshe, Drejtor Ekzekutiv i “Radio Romano Avazo” në Prizren, duke theksuar se komuniteti rom është shpesh shënjestër e lajmeve të rreme dhe paragjykimeve.

“Një lajm i rremë mund të ketë pasoja reale, deri në dhunë fizike ndaj individëve,” tha Menekshe, duke përmendur raste kur dezinformimi ka nxitur reagime të rrezikshme në komunitet shkruan Telegrafi.


Qeli: Pa hapësirë reale në mediat publike, komunitetet mbesin të painformuara

Ai theksoi se për shkak të mungesës së edukimit medial, shumë qytetarë e marrin informacionin e rremë si të vërtetë.

“Njerëzit shpesh nuk arrijnë ta dallojnë çka është e vërtetë dhe çka jo, sidomos kur informacioni shpërndahet me shpejtësi në rrjete sociale,” u shpreh ai.

Menekshe tha se inteligjenca artificiale po e bën edhe më të vështirë identifikimin e dezinformimit.

“Nëse nuk investohet në edukim, komunitetet tona do të jenë gjithmonë më të ekspozuara ndaj manipulimit,” përfundoi ai./Telegrafi/.

