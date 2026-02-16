Mendoi se kishte shkrepur thjesht një foto - kur e zmadhoi mbeti i habitur nga ajo që pa
Të bësh një fotografi të përsosur nuk është e lehtë.
Çdo gjë, nga këndi deri te ndriçimi, duhet të jetë në një linjë të përkryer për të arritur atë imazh.
Si fotografët profesionistë, ashtu edhe ata amatorë mund të kalojnë kohë të konsiderueshme duke u munduar ta shkrepin atë.
Megjithatë, herë pas here - megjithëse është jashtëzakonisht e rrallë - goditja ideale materializohet që në përpjekjen e parë.
Gavin Best e arriti pikërisht këtë pa e ditur fare se e kishte bërë.
43-vjeçari ishte me miqtë kur ndaloi për të bërë një foto.
"Kur i pashë fotot nuk vura re asgjë; vetëm disa ditë më vonë, ndërsa po i shikoja përsëri, vura re diçka atje, kështu që e zmadhova", tha Best.
Gavin ia doli të kapte dikë duke kërcyer në ajër, me shumë mundësi duke pozuar për një fotografi tjetër.
"Mendova se ishte një rastësi e madhe që kisha kapur pikërisht atë moment - as nuk e kisha kuptuar se kishte dikë atje kur bëra foton", shtoi ai.
"Rastësisht, koha ishte perfekte dhe krijoi një pamje qesharake”, vazhdoi burri. /Telegrafi/