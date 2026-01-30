Melania Trump mbi sfidat e prindërimit: Duhet të jesh aty për fëmijën tënd gjatë gjithë kohës, veçanërisht kur ai ka nevojë për ty
Melania Trump foli për sfidat e të qenit prind, si pjesë e promovimit të dokumentarit "Melania".Ajo shpjegoi se është jashtëzakonisht e përkushtuar ndaj djalit të saj 19-vjeçar, Barron.
“Duhet të jesh aty për fëmijën tënd gjatë gjithë kohës, veçanërisht kur ai ka nevojë për ty, veçanërisht në moshën e Barronit”, tha Trump për Fox Business.
Barroni është në vitin e dytë të studimeve në Shkollën e Biznesit Stren në Universitetin e Nju Jorkut, por ende nuk është bërë plotësisht i pavarur.
Në shtator, ai pushoi së jetuari në Manhattan dhe u kthye te prindërit e tij, ku filloi të ndiqte mësimet në qendrën e NYU-së në Uashington.
Gjithashtu, Melania deklaroi se djali i saj i vetëm u përfshi më shumë në aktivitetet politike të babait të tij gjatë mandatit të dytë të Trump. Në mandatin e tij të parë, i cili filloi kur Barron ishte 10 vjeç, ai ishte më pak i përfshirë.
"Barron e kupton politikën dhe shpesh e këshillon të atin. Bisedat tona rreth kësaj janë krejtësisht të ndryshme tani", tha ajo. /Telegrafi/