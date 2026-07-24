Meghan dhe Harry zbulojnë pushimet familjare në Evropë, nga Portugalia te shtëpia e Princeshës Diana
Princi Harry dhe Meghan Markle kanë ndarë momente nga pushimet e tyre verore në Evropë, ndërsa një raport i revistës amerikane People zbulon se çifti ka qëndruar në Althorp, shtëpinë e fëmijërisë së Princeshës Diana, së bashku me fëmijët e tyre Archie dhe Lilibet.
Në fotografitë e publikuara nga Meghan në Instagram, Lilibet shihet duke ecur në rrugën e famshme me pemë të pronës Althorp në Northamptonshire, pranë ishullit privat në një liqen ku është varrosur Diana.
Përpara saj ndodhen Harry dhe Archie, të cilët mbajnë buqeta me lule për t’i vendosur te varri i Princeshës Diana dhe memoriali aty pranë, shkruan DailyMail.
Në një tjetër imazh, Meghan shihet duke pushuar në një shezlong pranë Earl Spencer dhe bashkëshortes së tij, Dr. Cat Jarman, ndërsa përkëdhel qenin e saj të shpëtuar, Mamma Mia, i cili duket se ka udhëtuar me familjen gjatë pushimeve.
Sipas People, e cila konsiderohet si një nga publikimet më të afërta me Dukën dhe Dukeshën e Sussex-it në SHBA, vizita u dha Archie-t dhe Lilibet-it mundësinë të kalonin kohë në një vend me lidhje të veçantë me gjyshen e tyre të ndjerë, Princeshën Diana, e cila humbi jetën në një aksident automobilistik në Paris në vitin 1997.
Fotot e publikuara nga Meghan, të shoqëruara me përshkrimin “Pushime Verore”, tregojnë gjithashtu momente nga Portugalia, ku çifti thuhet se kaloi kohë përpara udhëtimit të Harry-t në Britani. Në to shfaqen plazhe, momente pranë pishinës dhe një darkë në një restorant lokal peshku.
Një tjetër fotografi e peizazhit ka ngritur dyshime se familja mund të ketë vizituar edhe Skocinë, pasi pamja duket se përkon me liqenin Glascarnoch në Malësitë e Ulëta.
Megjithatë, nuk janë publikuar fotografi nga një takim i mundshëm i tyre me Mbretin Charles dhe Mbretëreshën Camilla në Highgrove.
Harry kishte dëshiruar që Meghan dhe fëmijët t’i bashkoheshin gjatë udhëtimit të tij pesëditor në Britani, i cili ishte i fokusuar te angazhimet me Invictus Games dhe organizatat e tij bamirëse.
Por ai udhëtoi i vetëm, ndërsa Meghan dhe fëmijët mbërritën më vonë, duke qëndruar larg vëmendjes publike për shkak të shqetësimeve të vazhdueshme për sigurinë.
Një mik i çiftit tha se Meghan ishte ndjerë e “poshtëruar” dhe kishte përjetuar “trishtim” për mënyrën se si kishte kaluar java, pas zhvillimeve që përfshinë edhe anulimin e një ftese për të qëndruar në Pallatin Buckingham. /Telegrafi/