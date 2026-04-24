Megan Fox: Nuk mund të jetoja pa qenë në qendër të vëmendjes, qëllimi im është të jem në vende të tilla
Aktorja Megan Fox barazoi fansat me njohjen gjatë prezantimit të përmbledhjes së saj me poezi dhe zbuloi se nuk mund të jetonte pa famë.
Jeta e saj është shënuar nga një marrëdhënie e trazuar me muzikantin Machine Gun Kelly dhe nga avokimi i saj për shëndetin mendor. Kur fansat e pyetën nëse donte të hiqte dorë ndonjëherë nga fama, Fox u përgjigj se nuk ishte qëllimi i saj.
"Këtë e thotë Hëna ime në Luan. Nuk mendoj se mund të jetoja pa qenë qendra e vëmendjes", tha ajo.
Fox shpjegoi se ajo mendon se kjo është pjesë e qëllimit të jetës së saj.
"Edhe pse jam introverte, shumë aspekte të jetës publike janë të vështira për mua dhe ndiej se qëllimi dhe thirrja e shpirtit tim është të jem në vende të tilla. Nuk jam ende e sigurt se çfarë duhet të bëj saktësisht me të, por e di që duhet të bëj diçka shumë të rëndësishme", tha ajo.
Edhe pse nuk dëshiron të heqë dorë nga fama e saj, Fox pranoi se nuk i pëlqejnë takimet me paparacët.
"Do të doja të isha në gjendje të shëtisja dhe të shijoja Nju Jorkun pa u ndjekur nga paparacët. Fotografët janë të vështirë sepse gjithmonë kërkojnë një kënd të keq ose një foto të keqe në mënyrë që të bëjnë klikimet më të mira të mundshme për portalet që e transmetojnë atë. Është shumë stresuese. Për shkak të kësaj, nuk kam qetësi ose hapësirë për t'u çlodhur", deklaroi ajo.
Megan Fox botoi përmbledhjen e saj të poezive, Pretty Boys are Poisonous: Poems: A Collection of F**ked Up Fairy Tales, në vitin 2023. Waterstones e përshkruan librin e saj si "një përmbledhje debutuese me poezi, të mbushur me ndershmëri emocionale dhe fuqizim femëror, duke përzier temat e errëta me humor dhe shpresë". /Telegrafi/