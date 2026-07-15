Me urdhër-arrest ndërkombëtar nga Mali i Zi dhe Turqia arrestohet një shtetas turk në Prishtinë - dërgohet në mbajtje
Arrestohet një person (shtetas turk) me urdhër-arrest ndërkombëtar të lëshuar nga Mali i Zi dhe Turqia.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur në datat 09.11.2018-30.08.2022, në rrugën “Luan Haradinaj”, në Prishtinë.
Siç thuhet në raporti i njëjti është dërguar në mbajtje.
“Rr. Luan Haradinaj, Prishtinë 09.11.2018-30.08.2022-NN. Në bazë të urdhër-arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga Mali i Zi dhe Turqia është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull turk shtetas i Turqisë dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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