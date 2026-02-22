Më shumë se 100,000 kapakë plastikë plotësojnë muralin më të lartë të ricikluar në botë në El Salvador
Ndërtesa 88 në sektorin Zacamil të San Salvadorit tani ka diçka që asnjë ndërtesë tjetër në botë nuk mund të pretendojë se e ka: një Gioconda 13 metra të bërë me kapakë plastikë (100, 000 kapakë).
Óscar Olivares, një artist venezuelas i lindur në vitin 1996, njoftoi më 20 shkurt përfundimin e projektit, i cili kishte qenë në ndërtim e sipër për disa ditë dhe përfshinte mbledhës mbeturinash, vullnetarë dhe organizata lokale që nga fazat e tij më të hershme, transmeton Telegrafi.
Figura qendrore në mural nuk është pikërisht Mona Lisa e Leonardo da Vinçit. Olivares e riinterpretoi atë si një grua me një fytyrë të errët, flokë kaçurrela dhe sy ekspresivë, të veshur me ngjyrat e flamurit salvadorian.
Artisti e quan atë Mona Lisa salvadoriane, megjithëse sqaron se ajo nuk përfaqëson askënd në veçanti. Për të, ajo mishëron çdo qytetar të zakonshëm, sepse rilindja e El Salvadorit dhe Amerikës Latine, thotë ai, është tek njerëzit e zakonshëm.
Kapakët e përdorur në vepër u mblodhën nga banorët e Zacamilit dhe ricikluesit e lidhur me Shoqatën Kombëtare të Mbledhësve dhe Ricikluesve të El Salvadorit (ASONARES).
Projekti u mbështet gjithashtu nga Fondacioni Custom Made Stories dhe kompania Full Painting. Olivares i përdori veprat në ngjyrën e tyre origjinale, pa i pikturuar ato, duke e bërë përzgjedhjen dhe klasifikimin e materialit pjesë të procesit krijues.
Zacamil nuk është vendi i parë ku Olivares la një ndërhyrje të këtij lloji, por është vendi ku ai la ndërhyrjen më të madhe. Muralisti ka zhvilluar vepra me format të madh me plastikë të ripërdorur në vende të ndryshme për vite me radhë.
Projekti i tij i parë emblematik në këtë format ishte Oko-Mural, i realizuar në vitin 2020 në El Hatillo, Caracas, i cili hodhi themelet për një propozim që që atëherë ka udhëtuar në të paktën gjashtë vende, duke përfshirë Meksikën, Italinë, Panamanë, Francën dhe Arabinë Saudite.
Veprat e tij janë të pranishme në gati 22 vende dhe janë ekspozuar në panaire dhe evente të tilla si ArtExpo New York. Ai ka marrë çmime të tilla si Çmimi Ibero-Amerikan për Ndërmarrësinë Online në vitin 2015 dhe Çmimin Golden Mara në vitin 2017. Me kalimin e kohës, puna e tij është përhapur edhe në Evropë, me projekte në qytete si Madridi dhe Pescara. /Telegrafi/
🇸🇻 ¡Hemos terminado, en El Salvador, el mural de tapas mas alto del mundo! Con mas de 100.000 tapas de plastico.
Esta obra se encuentra en el Edif 88 de la Colonia Zacamil, una zona que esta transformandose en un enorme museo al aire libre con CMS Foundatio pic.twitter.com/MH6PmWCLgA
— Oscar Olivares (@Olivarescfc) February 21, 2026